بالفيديو .. الجيش واللجان الشعبية يستهدفون تجمعات العدوان السعودي في جيزان

2019/02/14 | 13:55

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نفذ سلاح الجو المسير ووحدة المدفعية للجيش واللجان الشعبية عملية

مشتركة استهدفت تجمعات للتحالف السعودي في جيزان.وأكد مصدر عسكري يمني أن سلاح الجو المسير ووحدة المدفعية للجيش

واللجان نفذا عملية مشتركة استهدفت تجمعات لقوات التحالف السعودي

بالقرب من جبل قيس.يٌذكر أن سلاح الجو المسير ووحدة المدفعية نفذا في 4 من الشهر الحالي

عملية مشتركة استهدفت تجمعات للمرتزقة في مجازة بعسير.

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