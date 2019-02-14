2019/02/14 | 13:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ الطيران الهندي يعود للعراق بعد إنقطاع دام 29 عاماً

14/02/2019 13:54:00 PM |

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واع/ بغداد /م.ا

يعود الناقل الوطني للطيران الهندي لأول مرة الى العراق ومنذ عام ١٩٩٠ حيث ستهبط على أرض مطار النجف الاشرف الدولي أول طائرة له.

وذكر بيان لاعلام المطار تلقته( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) انه "وبحضور السفير الهندي في العراق(برديب براديب) والمدير التنفيذي لمطار النجف الاشرف الدولي اللواء شاكر الصبيحاوي ستصل اليوم الخميس الساعة الخامسة عصراً ولأول مرة في العراق الخطوط الجوية الهندية عبر بوابة مطار النجف الاشرف الدولي قادمة من مطار نيودلهي الدولي وسيكون الخط من (نجف- نيودلهي) وبالعكس بواقع رحلتين في الاسبوع (الخميس – الاثنين)".

يذكر ان الطيران الهندي يعاود هبوطه في المطارات العراقية بعد توقفه منذ عام 1990.

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