جولدمان ساكس: احتمالات ركود الاقتصاد الأمريكي تتزايد مع التباطؤ العالمي

2019/02/14 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: أبدى بنك "جولدمان ساكس" مخاوفه من تأثر الاقتصاد الأمريكي بجوانب الضعف في الاقتصاديات الأخرى.





وقال محللون في البنك الأمريكي عبر مذكر صادرة أمس الأربعاء إن الخطر الناجم من الاقتصاديات الأخرى أصبح أعلى من قبل، ولكن الأمر سيتطلب مزيد من التراجع حتى يدخل الاقتصاد الأمريكي في دورة هبوطية، نقلاً عن وكالة "بلومبرج".





وقدر "جولدمان ساكس" أن تراجع نمو الاقتصاد العالمي باستثناء الولايات المتحدة بحوالي 4% سيكون كافيا ليتسبب في إدخال الاقتصاد الأمريكي في اتجاه هبوطي.





وأوضحت مذكر "جولدمان ساكس" أن ذلك يرجع جزئياً إلى أن الصادرات تشكل جزء كبير من التوقعات الأمريكية، كما أن إمكانية الاقتصاد الأمريكي للتوسع أصبحت أقل مما يجعل الأمر أيسر لأن يتهاوى النمو الاقتصادي أدنى مستوى الصفر.





وتابعت أن الولايات المتحدة عبر السنوات القليلة الماضية أثبتت أن التغييرات في النمو الخارجي لها تأثيرها على الأوضاع المالية الأمريكية خاصة أسعار الأسهم في الولايات المتحدة، "والتي يمكن أن تكون متغيرة إلى حد ما وغير قابلة للتنبؤ".





ولذلك فإن المصرف الأمريكي يرى أن الاحتمالات الأساسية لحدوث ركود أمريكي في العام المقبل والتي عند 14% قد ترتفع لـ20% في حالة أن النمو العالمي تراجع 1% عن التوقعات.





أما مخاطر الركود قد تزيد إلى 46% حالة تراجع النمو العالمي 3%، كما أنها قد تزيد عند 64% حال تدهور الاقتصاد بنسبة 4%.





يذكر أن صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي مرتين في 3 أشهر، بسبب التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة والصعوبات التي تواجه بعض الاقتصادات الكبرى.





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