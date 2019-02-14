2019/02/14 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: نما اقتصاد منطقة اليورو وفقاً للتوقعات بالقراءة الأولية خلال الربع الأخير من العام الماضي، لكنه تباطأ في إجمالي عام 2018.





وكشفت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات يوروستيت، اليوم الخميس، أن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو المعدل موسمياً ارتفع بنسبة 0.2% خلال الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي بالقراءة الأولية وهي نفس وتيرة النمو المسجلة في الربع السابق له.





وبحسب تقديرات المحللين، فكان من المتوقع أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.2% خلال الربع المنتهي في ديسمبر الماضي.





أما على أساس سنوي، فإن اقتصاد منطقة اليورو المعدل موسمياً ارتفع بنسبة 1.2% خلال الربع الأخير مقارنة بنفس الفترة من عام 2017 ومقابل نمو بنحو 1.6% في الربع الثالث من العام الماضي.





وعلى صعيد إجمالي عام 2018، فسجل الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو زيادة 1.8% مقارنة مع عام 2017 والذي شهد نمواً اقتصادياً بنحو 2.4%.





وبحلول الساعة 10:08 صباحاً بتوقيت جرينتش، صعد اليورو مقابل الدولار الأمريكي بأكثر من 0.1% لتصعد العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1277 دولار.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تباطؤ نمو اقتصاد منطقة اليورو خلال عام 2018) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تباطؤ نمو اقتصاد منطقة اليورو خلال عام 2018) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).