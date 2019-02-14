ايران تتوعد بـ”الانتقام” بعد هجوم زاهدان

2019/02/14 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس توعد الرئيس الإيراني حسن روحاني، بالانتقام من المسؤولين عن تنفيذ الهجوم الدموي الذي استهدف أمس حافلة تابعة للحرس الثوري الإيراني قرب مدينة زاهدان، وأسفر عن مقتل العشرات، وبـ”معاقبه داعميهم”.وقال روحاني قبيل مغادرته طهران إلى سوتشي للمشاركة في القمة الثلاثية حول سوريا، في تصريحات تابعها “ناس”، اليوم (14 شباط 2019)، ان “بعض […]

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