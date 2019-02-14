في كردستان.. اجتماعات متواصلة لعقد جلسة البرلمان في 18 من الشهر الجاري

2019/02/14 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس يجتمع رئيس السن لبرلمان كردستان ريفينك هروري، الخميس، مع الكتل البرلمانية، للتباحث حول الجلسة المقرر عقدها في 18 شباط الجاري.وذكرت وسائل اعلام كردية تابعها “ناس”، اليوم (14 شباط 2019)، أن “هروري سيجتمع اليوم، مع الكتل البرلمانية، للتباحث حول جدول أعمال الجلسة المقررة في 18 شباط الجاري”.وقال هروري، بحسب وسائل الاعلام […]

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