الافراج عن الشاعر صلاح الحرباوي المتهم بتمجيد صدام حسين

2019/02/14 | 14:08

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بغداد اليوم - ذي قار

قرر قاضي تحقيق سوق الشيوخ في محافظة ذي قار، الافراج عن الشاعر الشعبي صلاح الحرباوي المتهم بتمجيد ر...





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