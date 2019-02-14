2019/02/14 | 14:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
ابلغ وزير الزراعة صالح الحسني، الخميس، القائم بالإعمال لدولة قطر في بغداد حسين علي الفضالة بأن العراق يمتلك أراضي خصبة وانها بانتظار الاستثمار.
وذكر بيان للوزارة تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “وزير الزراعة صالح الحسني استقبل القائم بالإعمال لدولة قطر في بغداد حسين علي الفضالة لبحث أفاق التعاون الثنائي الزراعي بين البلدين الشقيقين وتعزيز […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الزراعة لقطر: ننتظر استثماراتكم في العراق) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ابلغ وزير الزراعة صالح الحسني، الخميس، القائم بالإعمال لدولة قطر في بغداد حسين علي الفضالة بأن العراق يمتلك أراضي خصبة وانها بانتظار الاستثمار.
وذكر بيان للوزارة تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “وزير الزراعة صالح الحسني استقبل القائم بالإعمال لدولة قطر في بغداد حسين علي الفضالة لبحث أفاق التعاون الثنائي الزراعي بين البلدين الشقيقين وتعزيز […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الزراعة لقطر: ننتظر استثماراتكم في العراق) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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