وزير الزراعة لقطر: ننتظر استثماراتكم في العراق

2019/02/14 | 14:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ابلغ وزير الزراعة صالح الحسني، الخميس، القائم بالإعمال لدولة قطر في بغداد حسين علي الفضالة بأن العراق يمتلك أراضي خصبة وانها بانتظار الاستثمار.وذكر بيان للوزارة تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “وزير الزراعة صالح الحسني استقبل القائم بالإعمال لدولة قطر في بغداد حسين علي الفضالة لبحث أفاق التعاون الثنائي الزراعي بين البلدين الشقيقين وتعزيز […]

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