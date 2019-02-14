تقرير: الكونغرس يتجاهل عشرات الآلاف من العسكريين الأمريكان المصابين بحرب العراق

2019/02/14 | 14:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … كشف تقرير لوكالة سبوتنيك الروسية، الخميس، أن الكونغرس الامريكي مازال يتجاهل ومنذ عدة سنوات الامراض الناتجة من تعرض عشرات الالاف من قدامى المحاربين في العراق وافغانستان الى الغازات السامة نتيجة استخدام حفر حرق النفايات المكشوفة .ونقل التقرير الذي ترجمته /المعلومة/ عن الصحفي الامريكي جو هيكمان قوله في لقاء مع الوكالة الروسية […]

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