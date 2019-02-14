2019/02/14 | 14:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: m12z51em_BM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ياابو الحساس المابرد شايل نهر لوكصه 😍😍 طور عجيب للمهوال مرتضى حرب ❤️❤️) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ياابو الحساس المابرد شايل نهر لوكصه 😍😍 طور عجيب للمهوال مرتضى حرب ❤️❤️) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).