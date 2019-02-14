2019/02/14 | 14:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برنامج المضمر| مؤتمر وارسو ينطلق .. انتحاري في ايران ينفجر !) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: gjU6hxtGXuU
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برنامج المضمر| مؤتمر وارسو ينطلق .. انتحاري في ايران ينفجر !) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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