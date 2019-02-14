بالفيديو.. وزير الخارجية اليمني يجلس بجوار نتنياهو

2019/02/14 | 14:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

ظھر وزیر الخارجیة الیمني، خالد الیمني، إلى جانب رئیس الوزراء الاسرائیلي، بنیامین نتنیاھو في مستھل مؤتمر وارسو العالمي الذي تستضیفه بولندا.وھذه ھي المرة الأولى التي یظھر فیھا مسؤول یمني بجوار مسؤول اسرائیلي.وتعد اليمن من الدول الداعمة للقضية الفلسطينية.وبدأ أمس مؤتمر وارسو حول الأمن في الشرق الأوسط، فيما يتوقع ان ينتهي المؤتمر اليوم.

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