الخامنئي: منفذو الهجوم على الحرس الثوري يرتبطون باستخبارات إقليمية

2019/02/14 | 14:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي، الخميس، أن منفذي الهجوم الإرهابي على حافلة للحرس الثوري الإيراني يوم امس يرتبطون بانظمة استخبارات تابعة لدول اقليمية، داعيا الى متابعة هذا الموضوع بجدية.واقل الخامنئي في بيان نشرته وسائل إعلام إيرانية واطلعت عليه /المعلومة/، إنه “مرة اخرى تلطخت ايدي المجرمين المرتزقة بدماء الشباب الصالحين والخدومين للبلاد […]

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