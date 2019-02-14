2019/02/14 | 14:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فيتو مع محمد الساعدي| اليوم بغداد خدمات على الورق2019/2/13) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: cxzFjX1jfQ0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فيتو مع محمد الساعدي| اليوم بغداد خدمات على الورق2019/2/13) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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