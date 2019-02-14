بدء اجتماع رئيس السن في برلمان كردستان مع رؤساء الكتل البرلمانية الكردية

2019/02/14 | 14:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد رئيس السن في برلمان كردستان، ريفنك هروري، الخميس، اجتماعا مع رؤساء الكتل البرلمانية الكردية.

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