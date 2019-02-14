العمل: الاحد المقبل استقبال طلبات اعتراض الاسر المتقدمة للشمول ممن هي فوق خط الفقر

2019/02/14 | 14:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل اليوم الخميس، موعد تقديم الاعتراضات للاسر المتقدمة للشمول من عام 2016 ممن اظهرت نتائج التخطيط انها فوق خط الفقر البالغ عددها (115340) اسرة.

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