تسجيل 27 عجلة خلافاً للضوابط في مرور صلاح الدين

2019/02/14 | 14:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشف مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في محافظة صلاح الدين اليوم الخميس، قيام مديرية مرور صلاح الدين بتسجيل أرقام 27 عجلة عائدة لدوائر حزبية وأمنية

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