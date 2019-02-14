نواب أمريكيون يدعون السعودية للإفراج الفوري عن الناشطات المعتقلات

2019/02/14 | 14:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن مجموعة من النواب الأمريكيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي قدموا مشروع قرار يدعو السعودية إلى إطلاق سراح «فوري و بلاشروط»

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