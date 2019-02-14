2019/02/14 | 14:23

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الاتحاد الأوروبي يدين تفجير ايران الارهابي

العالم الاسلامي ايران

الاتحاد الأوروبي يدين تفجير ايران الارهابي

الخميس 14 فبراير 2019 - 14:08

علم الاتحاد الاوربي

أدان الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، الهجوم الارهابي الذي استهدف قوات الحرس الثوري الإيراني، أمس الأربعاء، في محافظة سيستان- بلوشستان.

وجاء في بيان للاتحاد أنه "لا يمكن أن يكون مبرر لمثل هذا العمل الإرهابي الشنيع، والاتحاد الأوروبي يعرب عن تعازيه لعائلات الضحايا ولشعب إيران".انتهى...س ح

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