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المالكي يعبر عن حرص العراق على توثيق علاقاته مع دول العالم

العراقسياسة

المالكي يعبر عن حرص العراق على توثيق علاقاته مع دول العالم

الخميس 14 فبراير 2019 - 13:44

نوري المالكي

شدد رئيس ائتلاف دولة القانون نوي المالكي، اليوم الخميس، حرص العراق على توثيق علاقاته مع جميع الدول ومنها كوريا الجنوبية، فيما شدد على الاستفادة من تجربة كوريا الناجحة في مجالات البناء والاعمار والاستثمار.

وقال مكتب المالكي في بيان تلقت ،"الغدير" نسخة منه ان "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل بمكتبه اليوم سفير كوريا الجنوبية الجديد لدى العراق جانغ كيونغ ووك"، مبينا انه "ابدى ترحيبه بالسفير ووك، وتمنى له النجاح في مهمته الجديدة سفيرا لبلاده في بغداد".



واكد المالكي خلال البيان ان "العراق تربطه علاقات وثيقة مع كوريا الجنوبية في مختلف المجالات "، لافتا الى ان "العراق حريص على توثيق علاقاته مع جميع الدول الشقيقة والصديقة ومنها كوريا الجنوبية".



ورحب المالكي بـ"التعاون المستقبلي بين البلدين الصديقين في المجال الصناعي والتجاري، والرغبة في الاستفادة من تجربة كوريا الناجحة في مجالات البناء والاعمار والاستثمار".



من جانبه، أعرب السفير ووك "عن اعتزازه بالعمل فى العراق"، مؤكدا "على العلاقات المتينة التي تربط بين شعبي البلدين الصديقين".



انتهى .



م ك

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