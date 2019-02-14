الزاملي يهاجم الصيادي :بوق تهديد استولى على اراض تفوق اراضي  صدام حسين

2019/02/14 | 14:23

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بغداد -عراق برس-14شباط/ فبراير: ساق النائب السابق، حاكم الزاملي، الخميس ، اتهامات خطيرة ضد النائب عن محافظة واسط كاظم الصيادي واتهمه بالاستيلاء على 2800 دونم لصالح أحد اخوانه، وتعيين اخر بمنصب معاون مدير عام رغم عدم امتلاكه أي شهادة.

وقال الزاملي في مقابلة متلفزة، إن “كاظم الصيادي استغل الفراغ الحكومي في الشهر الثامني 2018 حيث قام بأخذ قطعة ارض تبلغ مساحتها 2800 دونم، باسم أخيه علي حسين الصيادي، الذي لم يكن يملك قوت يومه، والان اصبح أهم التجار في مدينة الكوت”، مبيناً أن “علي الصيادي قام بقطع المياه عن بقية الأراضي الزراعية في المدينة”.

وأوضح ان “الصيادي يدعي انه يساعد الفقراء والمساكين في واسط، ويقوم باستجواب المسؤولين في الحكومة، لكنه في الحقيقة بوق للتهديد لمن يدفع أكثر”.

وأشار الى أن “الصيادي قام بتعيين أخيه الثاني مهدي حسين وبدرجة معاون مدير عام، رغم انه لا يملك أي شهادة تؤهله لمثل هذا المنصب”.

ولفت الزاملي، الى أن “عائلة رئيس النظام السابق صدام حسين، لا تملك أراضي بقدر الأراضي التي يملكها الصيادي وعائلته!”.انتهى (1)

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