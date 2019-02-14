بالصور.. شرطة كربلاء تطارد صاحب عجلة وتضبط بحوزته سلاح غير مرخص

2019/02/14 | 14:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت مفارز شرطة كربلاء المقدسة، من القبض على صاحب عجلة من نوع چارجر بعد مطاردته وضبط بحوزته سلاح غير مرخص لدى سائقها.وذكر بيان لقيادة الشرطة، اليوم الخميس، وتلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، انه "ضمن توجيهات قائد شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت اللواء احمد علي زويني في فرض القانون والنظام، تمكنت احدى مفارز النجدة والدوريات من حجز صاحب عجلة خصوصي بعد وجود سلاح غير مجاز بصحبته مع إطلاقات نارية".

واضاف البيان، ان "صاحب العجلة كان يمارس العاب بهلوانية بطريقة غير منظمة تضايق المواطنين وتسبب ازعاجهم مما دفع الاجهزة الامنية لمتابعته والقبض عليه بعد مطاردته في احد شوارع كربلاء".

ولفت البيان الى، ان "قيادة شرطة كربلاء المقدسة تواصل جهودها وبالتعاون مع مفارز المرور لتطبيق القانون على الجميع بعد ورود العديد من الشكاوى من قبل الأهالي وقد تمت مصادرة السلاح واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه على الفور".

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