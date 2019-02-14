اروقة الثقافة كتاب جديد عن الملتقيات الثقافية في كربلاء

2019/02/14 | 14:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدر حديثاً للباحث خالد مهدي الشمري كتاباً جديداً يحمل عنوان "أروقة الثقافة" يتناول فيه أبرز المنتديات والملتقيات الثقافية والأدبية والإعلامية في محافظة كربلاء المقدسة ودورها على الشارع العراقي.أكد الشمري في حديث لوكالة نون الخبرية على الحاجة لتوثيق كل حركة ثقافية في البلد "الحضارة التي نقلت عبر العصور ليست طين او ابنية او أراضي وانتصارات، الحضارة التي نقلت هي (كلمة) وهذه الملتقيات هي ولادات لكلمات يومية اذ يولد كاتب ورسام وناقد في ملتقيات كربلاء بصورة يومية".

واضاف ان اروقة الثقافة احتوى على ستة فصول ابتدأت بمقدمات وصورة عامة عن ملتقيات كربلاء واهم المواضيع التي يقدمها المثقف وما الذي يتم تقديمه في الملتقيات والمنتديات الباحثين والادباء واستعراض تاريخي عن الموضوع في المحافظة وصولا ليومنا الحالي، بداية من عام ٢٠٠هـ/817م وأول مجلس ثقافي في كربلاء عند دخول الامام الصادق الى كربلاء وتسلسل بصورة منهجية وبتتابع زمني للبيوتات والمجاس الدينية والأدبية في كربلاء.

مشرا الى تسجيل أكثر من ٥٠ ملتقى تم تأسيسه في كربلاء ما بعد عام ٢٠٠٣ نتيجة التغيير الذي طرأ إلى البلاد بينها ٢٦ ملتقى ادبي ثقافي متخصص، إذ احتوت الهندية على 6 ملتقيات وفي كربلاء ٢٠ ملتقى، تم توثيق كل ما فيها حتى ما يدور في هذه الملتقيات من مواضيع وأسماء روادها وافكارهم ونقاشاتهم وحتى مشاكلهم تم ذكرها في هذا الكتاب وتخصص فصل في بحث فوائد هذه المنتديات وماهي العراقيل التي واجهت المنتديات في المحافظة.

المؤلف خالد مهدي الشمري من مواليد مدينة كربلاء المقدسة/الهندية سنة 1971 حاصل على شهادة البكالوريوس، له العديد من المؤلفات المطبوعة، كتب في صحف عراقية وعربية متنوعة ولو الكثير من المقالات والحوارات في الصحف والمجلات والمواقع الالكترونية.

أسامة الخفاجي

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