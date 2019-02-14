خطاب البشير أجج حركة المظاهرات ودفع المحتجين نحو الشارع السوداني

2019/02/14 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال محيي الدين جبريل، مراسل قناة الغد من الخرطوم، إن المعارضة السودانية، أعلنت مسبقا أن خطتها التي أعدتها لما تسميه «النظام السلمي»، حتى إسقاط الحكومة ستكون في شكل جدول إسبوعي من بينها التظاهر كل يوم خميس في شوارع الخرطوم.

وأشار مراسلنا، إلى أن المراقبين في السودان يرون أن الحكومة السودانية بدأت تنتهج نهجا تصالحيا مع المحتجين على الرغم من الإجراءات الأمنية المشددة، كما يرون أن الخطاب الأخير للرئيس السوداني، عمر البشير، أجج حركة الاحتجاجات ودفع المحتجين نحو الشارع.

وكشف مراسلنا عن أن المعارضة السودانية، خصصت يوما من كل أسبوع للتظاهرات الليلية، ويوم آخر لاعتصامات أصحاب النقابات المهنية.

وأعلنت قوى الحرية والتغيير المعارضة بالسودان أن الاحتجاجات ستتواصل إلى حين إسقاط الحكومة، فيما أصدر التجمع الذي يضم تحالف «نداء السودان» وقوى الإجماع الوطني وحزب الأمة، بيانا دعا فيه الحكومة للتنحي وحقن دماء السودانيين، بالإضافة إلى دعوة الجيش للانحياز إلى جماهير الشعب.

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