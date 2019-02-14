رابطة المصارف الخاصة تختتم دورة «ادارة المكاتب العليا»

2019/02/14 | 14:24

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

أختتمت رابطة المصارف الخاصة العراقية ،الخميس، دورة "ادارة المكاتب العليا" ، في مقر الرابطة في العاصمة بغداد.

وشارك في الدورة 25 متدربا من المصارف الخاصة العاملة في العراق.

واستهدفت العاملين في أقسام التوعية المصرفية وحماية الجمهور والموارد البشرية ومدراء المكاتب العليا وسكرتارية الاقسام والمدراء.

وقال مدير الادارة والتدريب في رابطة المصارف الخاصة العراقية احمد الهاشمي ، خلال حفل أختتام الدورة الذي حضرته "الاقتصاد نيوز"، إن "إدارة رابطة المصارف الخاصة تسعى دائماً لتلبية متطلبات القطاع المصرفي في العراق بشقيه العام والخاص"، مشيراً الى أن "الإرتقاء بموظفي القطاع المصرفي احد أبرز مهام رابطة المصارف الخاصة".

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