2019/02/14 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ذي قار- عراق برس-14شباط/ فبراير: قرر قاضي تحقيق سوق الشيوخ في محافظة ذي قار،اليوم الخميس، الافراج عن الشاعر الشعبي صلاح الحرباوي المتهم بتمجيد رئيس النظام السابق صدام حسين بكفالة.

وفي الـ11 من شباط الجاري افادت مصادر مطلعة ،بان “صلاح الحرباوي وبعد انتشار القصيدة بمواقع التواصل الاجتماعي، صدرت مذكرة قبض ضده واختفى عدة ايام قبل ان يسلم نفسه إلى الأجهزة الأمنية”.

واحتجز الحرباوي على ذمة التحقيق في قسم مكافحة الإرهاب بمدينة الناصرية”.

يذكر أن الحرباوي قال في قصيدته: “هلي على الحد قبل حطولهم غارة، إدك من تمر بالغيم طيارة..



وهسة تغيرت والوضع تعبان، وترامب الذي مسك مضيفي وأنا صرت خطاره”.

وأضاف: “يا أبو عداي أكرهك، لكن أحبك كثيرا لأنك تدخل على المعتدي لداره”، ووجه كلامه لمن ينتقده على أنه قد يكون منتميا للبعث بالقول: “هسة يقولون بعثي وتكلم لصدام، لكني لم أنتمي للحزب..



وعندي 16 شهيدا في عهده”.انتهى (1)

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قاضي التحقيق يفرج عن الشاعر صلاح الحرباوي المتهم بتمجيد صدام حسين) نشر أولاً على موقع (عراق برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قاضي التحقيق يفرج عن الشاعر صلاح الحرباوي المتهم بتمجيد صدام حسين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراق برس).