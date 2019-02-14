بالاسماء .. ضحايا من عناصر سرايا السلام بينهم قائد ميداني بتفجير في سامراء

2019/02/14 | 14:24

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صلاح الدين -عراق برس-14شباط/ فبراير: افادت تقارير امنية ، الخميس ، بسقوط 15 عنصرا من قوات سرايا السلام التابعة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بين قتيل وجريح بتفجير عبوة ناسفة في سامراء.

وبحسب تقارير الشرطة المحلية ، فان “8 مقاتلين من فصيل سرايا السلام قتلوا بتفجير عبوة ناسفة في سامراء بينهم قائد ميداني كبير يدعى حسين عطية ، بينما جرح 7 اخرين بإصابات بليغة، “.

وقالت مصادر في السرايا ، أن “ثلاثة مقاتلين مصابين من اهالي محافظة ميسان”، مشيرا الى أن اسماء الشهداء هم ” القائد حسين عطية ، جاسم محمد حسين ، حسين جبار علك ، علي عبد الكاظم عبد ، مصطفى علي علكم ، احمد هليل حسين ، هشام فالح حسن ، لؤي حسين عبد الحر”.انتهى (1)

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