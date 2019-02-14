يوفنتوس:ديبالا سيبقى معنا إلى النهاية

2019/02/14 | 14:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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رد المدير الرياضي لنادي يوفنتوس الإيطالي فابيو باراتيشي على أنباء رحيل باولو ديبالا لاعب البيانكونيري عن الفريق خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال باراتيشي لصحيفة “جازيتا ديللو سبورت” الإيطالية قائلا: “هؤلاء من يرحلون عنا هم من يريدون الرحيل وأكرر أنه من الصعب تحسين تشكيلتنا حاليا”.

وتابع “من يمكن أن نحصل عليه أفضل من ديبالا؟ من الصعب التعاقد مع ليونيل ميسي أو نيمار”، ماضياً إلى القول “ديبالا سيظل هنا للنهاية”.

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