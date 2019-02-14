الاتحاد الأوروبي يدلي بموقف لافت من الهجوم على الحرس الثوري

2019/02/14 | 14:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أدان الاتحاد الأوروبي، الخميس، الهجوم الدامي الذي استهدف قوات الحرس الثوري الإيراني، أمس الأربعاء، في محافظة سيستان- بلوشستان، معتبرا اياه عمل إرهابي شنيع.وذكر بيان للاتحاد الأوروبي، أنه “لا يمكن أن يكون مبرر لمثل هذا العمل الإرهابي الشنيع، والاتحاد الأوروبي يعرب عن تعازيه لعائلات الضحايا ولشعب إيران”.وقتل في التفجير الانتحاري الذي استهدف حافلة […]

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