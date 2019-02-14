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بوتين : يمكننا الوصول إلى الأهداف في سوريا‬ من خلال العمل الفعال والشامل والتفاهم
2019/02/14 | 14:26
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بوتين : يمكننا الوصول إلى الأهداف في سوريا‬ من خلال العمل الفعال

والشامل والتفاهم

بوتين : أحرزنا تقدماً كبيراً في سوريا‬ بفضل التعاون القائم مع

تركيا

‏بوتين لدى لقائه أردوغان : القمة الثلاثية ستعطي دفعاً جديداً

لتسوية الأزمة السورية

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