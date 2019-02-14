2019/02/14 | 14:26
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوتين : يمكننا الوصول إلى الأهداف في سوريا من خلال العمل الفعال والشامل والتفاهم) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بوتين : يمكننا الوصول إلى الأهداف في سوريا من خلال العمل الفعال
والشامل والتفاهم
بوتين : أحرزنا تقدماً كبيراً في سوريا بفضل التعاون القائم مع
تركيا
بوتين لدى لقائه أردوغان : القمة الثلاثية ستعطي دفعاً جديداً
لتسوية الأزمة السورية
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوتين : يمكننا الوصول إلى الأهداف في سوريا من خلال العمل الفعال والشامل والتفاهم) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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