2019/02/14 | 14:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / الشرطة الاتحادية تعتقل متهم مطلوب وفق المادة (4) ارهاب في سامراء

14/02/2019 14:27:00 PM |

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واع / بغداد / ز .أ

اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية ، الخميس، عن اعتقال متهم مطلوب وفق المادة (4) ارهاب، بسيطرة الدور في سامراء.

وذكر مصدر امني في القيادة لمراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "قوة من الشرطة الاتحادية تمكنت اثناء تدقيق اسماء المطلوبين في قاعدة البيانات ضمن قاطع مسؤولية الفرقة الرابعة، القبض على متهم مطلوب وفق المادة (4) ارهاب بسيطرة الدور في سامراء".

واضاف، ان "المتهم تم احالته الى المحكمة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".

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