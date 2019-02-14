2019/02/14 | 14:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرباط – وقع وزراء مغاربة وإسبان الأربعاء بقصر الضيافة في العاصمة المغربية الرباط 11 اتفاقية تعاون في عدة مجالات، بمناسبة زيارة الدولة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتفاقيات ثنائية موسّعة بين المغرب وإسبانيا) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتفاقيات ثنائية موسّعة بين المغرب وإسبانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).