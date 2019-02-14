عجز الحساب الجاري لتركيا يتراجع لأدنى مستوى في 10 سنوات

2019/02/14 | 14:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تحول الحساب الجاري في تركيا إلى العجز خلال ديسمبر الماضي بعد 4 أشهر متتالية من تسجيل فائض، مع تعافي الليرة بعد خسائر العام الماضي، لكنه سجل أدنى مستوى في 10 سنوات خلال عام 2018.





وكشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، أن الحساب الجاري، وهو مؤشر أوسع لرصد التجارة والاستثمار، سجل عجزاً بقيمة 1.44 مليار دولار خلال ديسمبر الماضي بعد أن سجل فائضاً بقيمة 1.07 مليار دولار في نوفمبر السابق له.





وكانت توقعات المحللين الذين استطلعت أرائهم وكالة بلومبرج تشير إلى أن تركيا سوف تسجل فجوة بقيمة 1.5 مليار دولار خلال ديسمبر.





أما على أساس سنوي، فإن عجز الحساب الجاري لتركيا كان أقل في ديسمبر الماضي مقارنة مع نفس الفترة من عام 2017 بنحو 6.31 مليار دولار.





وبالنسبة لعجز الحساب الجاري التركي خلال عام 2018 فانخفض إلى 27.63 مليار دولار مقارنة مع 47.5 مليار دولار المسجلة في العام السابق له.





وتُعد قراءة عجز الحساب الجاري في العام الماضي هي الأدنى منذ عام 2009 في حين أن أكبر عجز بالحساب الجاري السنوي شهدته تركيا خلال العقد الماضي كان في عام 2011 والبالغ 74.4 مليار دولار.





ويعتبر بذلك عجز الحساب الجاري في تركيا قرب توقعات وزير المالية والخزانة بيرات البيرق والتي كانت تشير إلى أنه سيكون أقل قليلاً من 30 مليار دولار أو 3% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.





وبحلول الساعة 9:58 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجعت الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي بنسبة تزيد عن 0.4% لتصعد الورقة الخضراء إلى 5.3072 دولار.





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