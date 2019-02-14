2019/02/14 | 14:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: صعد معدل التوظيف في منطقة اليورو بوتيرة تتجاوز التوقعات خلال الربع الأخير من العام الماضي، لكنه تباطأ في إجمالي 2018.





وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات يوروستيت والصادرة اليوم الخميس، أن عدد الأشخاص الذين تم توظيفهم في منطقة اليورو ارتفع 0.3% خلال الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي مقابل 0.2% المسجلة في الربع السابق له.





وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن معدل التوظيف في منطقة اليورو سوف يسجل 0.2% خلال الربع الماضي.





وعلى أساس سنوي، فإن معدل التوظيف في منطقة اليورو بلغ 1.2% خلال الربع المنتهي في ديسمبر الماضي مقارنة مع نفس الفترة من عام 2017 ومقابل 1.3% المسجلة في الربع الثالث من العام الماضي.





أما على صعيد إجمالي عام 2018، فإن معدل التوظيف في منطقة اليورو سجل 1.4% مقارنة مع العام السابق له والبالغ 1.6%.





وبحلول الساعة 10:24 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.1% ليسجل 1.1273 دولار.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع عدد العاملين في منطقة اليورو 1.4% خلال 2018) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع عدد العاملين في منطقة اليورو 1.4% خلال 2018) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).