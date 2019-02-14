2019/02/14 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/الاعلام الامني يعلن قتل قيادات اجرامية في "داعش" بمطيبيجة

14/02/2019 14:55:00 PM |

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واع/ بغداد /م.ا

اعلنت خلية الاعلام الامني،اليوم الخميس، عن قتل قيادات اجرامية في "داعش" بمنطقة مطيبيجة.

وذكرت الخلية في بيان تلقته( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان "جهاز مكافحة الإرهاب تمكن من تدمير وكر كان يستخدم كمقر قيادة لبقايا عصابات داعش الارهابية، خلال عملية أمنية في منطقة مطيبيجة الحدودية الواقعة بين ديالى وصلاح الدين".

واضافت الخلية ان "العملية اسفرت عن قتل عدد من القيادات الإجرامية في التنظيم".

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