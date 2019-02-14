2019/02/14 | 15:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينس: إيران تمثل أكبر تهديد للسلم والأمن في الشرق الأوسط

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