التغيير تؤجل حسم مشاركتها بحكومة كوردستان باجتماع ثان مع الديمقراطي السبت

2019/02/14 | 15:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ لم يتوصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وحركة التغيير الى اتفاق نهائي بشأن مشاركة الاخيرة في الحكومة الجديدة لإقليم كوردستان.

وعقد الجانبان اجتماعا في وقت سابق من اليوم في مقر المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني في "بيرمام" في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال المتحدث باسم الديمقراطي الكوردستاني محمود محمد في تصريح للصحفيين عقب الاجتماع انه "سنعقد اجتماعا مرة اخرى يوم السبت للتوصل الى صيغة اتفاق نهائية بشأن مشاركة التغيير في الحكومة المقبلة لكوردستان".

من جهته قال عضو المكتب التنفيذي في التغيير اراس ولي للصحفيين ان "اجتماع اليوم كان جيدا وجديا بحثنا فيه قضايا تشكيل الحكومة والمضي بالاتفاق مع الاطراف التي ستشترك بها في ذلك".

واشار الى انه "سنتوصل الى اتفاق نهائي في اجتماع بعد غد السبت بما يتعلق في مشاركة التغيير في الحكومة".

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