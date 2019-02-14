تباطؤ حاد لنمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصين

2019/02/14 | 15:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: صعدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصين خلال الشهر الماضي، لكنها سجلت تباطؤاً حاداً في النمو مقارنة مع الأرقام المسجلة في الشهر الأخير من 2018.





وكشفت بيانات صادرة عن وزارة التجارة الصينية، اليوم الخميس، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد ارتفعت بنحو 2.8% خلال يناير الماضي على أساس سنوي لتصل إلى 12.41 مليار دولار.





وتمثل الزيادة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة بثاني أكبر اقتصاد حول العالم خلال يناير الماضي تباطؤاً حاداً مقارنة مع الزيادة البالغة 23.2% والمسجلة في ديسمبر الماضي.





وبحسب الوزارة، فإن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالعملة المحلية للصين (اليوان) ارتفعت بنحو 4.8% خلال يناير الماضي لتصل إلى 84.18 مليار يوان مع زيادة الاستثمارات الوافدة من الشركات الأمريكية بأكثر من الضعف.





وبحلول الساعة 11:36 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع اليوان الصيني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% لترتفع الورقة الخضراء إلى 6.7744 يوان.





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