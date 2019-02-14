واردات الصين النفطية تتجاوز 10 ملايين برميل يومياً للشهر الثالث

2019/02/14 | 15:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ارتفعت واردات الصين من النفط بنحو 5.1% خلال الشهر الأول من العام الجاري على أساس سنوي، متجاوزة حاجز 10 ملايين برميل يومياً للشهر الثالث على التوالي.





وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الجمارك اليوم الخميس أن واردات الصين من النفط بلغت متوسط 10.03 مليون برميل يومياً في يناير الماضي، وهو مستوى أقل بنحو 2.7% على أساس شهري، وذلك من المسجل في ديسمبر عند 10.35 مليون برميل يومياً.





ووفقاً لحسابات الطن المتري المكعب فإن الصين استوردت 42.59 مليون طن متري من النفط في شهر يناير مقابل 43.78 مليون طن متري في ديسمبر.





وبشكل عام فإن واردات الصين في الشهر الأول من 2019 سجلت تراجعاً نسبته 1.5% في مقابل هبوط بنحو 7.6% في ديسمبر السابق له.





وبحلول الساعة 11:15 صباحاً بتوقيت جرينتش هبط اليوان أمام الدولار بنحو 0.2% إلى 6.7754 يوان.





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