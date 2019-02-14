2019/02/14 | 15:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: أظهرت بيانات البنك المركزي العراقي ارتفاع إجمالي مبيعات العملة الأجنبية بمزاد اليوم الخميس، إلى 162.99 مليون دولار، مقارنة بمبيعات قيمتها 153.68مليون دولار بمزاد أمس الأربعاء، بزيادة قيمتها 9.31 مليون دولار.





ووفقا للبيان الصادر عن المركزي العراقي اليوم، بلغ سعر الصرف 1190 ديناراً لكل دولار، في المزاد المنعقد بمشاركة 29 مصرفاً.





وقال البنك، إن المبيعات المنفذة اليوم هي نتائج يوم الأحد المقبل، مضيفا أن إجمالي البيع الكلي بلغ 184.27 مليون دولار.





وبين المركزي، أن حجم المبالغ المبيعة لتعزيز أرصدة المصارف في الخارج بلغت قيمتها 162.69 مليون دولار، فيما قُدر إجمالي النقد المبيع بـ 300 ألف دولار.





وبحسب البيان، تم بيع المبالغ المحولة لحسابات المصارف في الخارج بسعر 1190 ديناراً لكل دولار، كما أن البيع النقدي سيكون بالسعر نفسه.





وفي مزاد الأربعاء، أظهرت بيانات البنك المركزي العراقي ارتفاع إجمالي مبيعات العملة الأجنبية إلى 153.68 مليون دولار، مقارنة بمبيعات قيمتها 151.26 مليون دولار بمزاد الثلاثاء، بزيادة قيمتها 2.42 مليون دولار.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المركزي العراقي: 163 مليون دولار مبيعات العملة الأجنبية بمزاد الخميس) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المركزي العراقي: 163 مليون دولار مبيعات العملة الأجنبية بمزاد الخميس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).