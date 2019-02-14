مايك بينس: الحوثيون ينشرون الفوضى في المنطقة باستخدام الصواريخ الإيرانية

2019/02/14 | 15:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينس: الحوثيون ينشرون الفوضى في المنطقة باستخدام الصواريخ الإيرانية

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