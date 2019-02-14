المدعي العام الإسرائيلي يُبلغ نتنياهو: أنهينا تحقيقات الفساد وجاهزون لتحديد مستقبلك

2019/02/14 | 15:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع في مكتبه بالقدس يوم الاحد.



صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء.

وجه المدعي العام الإسرائيلي أفيشاي ماندلبليت، الأربعاء، رسالة خطية إلى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، يُبلغه فيها أنه استكمل ما يريده من الشهادات ليصدر قراره الذي سيحدد ما إذا كان نتنياهو مُدانًا في تُهم الفساد.

وقالت صحيفة جيروزاليم بوست، إن هذه الرسالة الخطّية التي وقعها ماندلبليت ومساعده جل ليمون، تردّ على المزاعم التي تقول إن المدعي العام يتجاهل الشواهد والإفادات.

وكان ناطق باسم نتنياهو قد رفض مجددًا فكرة أن يقوم المدعي العام بنشر قراره النهائي قبل الانتخابات المقررة في نيسان/أبريل المقبل، كما طالب محامي نتنياهو بإضافة 66 شاهدًا جديدًا ليجري الاستماع لهم قبل أن يصدر المدعي العام قراره.

وأشار ماندلبليت، في رسالته التي وجهها اليوم إلى نتنياهو، أن معظم الأسماء الـ 66 جرى الاستماع لشهاداتهم، وأن عملية التحقيق استكملت الآن و“نحن جاهزون لتحديد مستقبلك“، لكن المدعي العام لم يحدد وقتًا لإعلان قراره النهائي فيما إذا كان نتنياهو مدانًا أم لا، معطيًا الانطباع بأن قراره سيكون قبل الانتخابات، كما قالت الجيروزاليم بوست.

وقالت الصحيفة إن نتنياهو عقّب على رسالة المدعي العام بالقول: ”من المؤسف أن الضغوط من اليسار والصحافة جعلت المدعي العام يسارع في إعلان جهوزية التحقيق قبل الانتخابات“، مضيفًا أنه كان يتوقع من ماندلبليت أن يعلن براءتي من كل تلك التهم ويغلق الملف.

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