وفاة الفنانة المصرية نادية فهمي بعد صراع مع المرض

2019/02/14 | 15:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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توفيت اليوم الخميس، الفنانة المصرية نادية فهمي، عن عمر يناهز 69 عاما، بعد صراع مع المرض.وقال نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، إنه من المقرر إقامة صلاة الجنازة في مسجد السيدة نفيسة عصر الخميس، على أن يقام العزاء غدا الجمعة في مسجد عمر مكرم.والفنانة نادية فهمي هي الزوجة السابقة للفنان سامح الصريطي، وكانت تقيم خلال الأشهر الأخيرة بمنزل زوجها السابق تحت رعاية ابنتها الفنانة ابتهال الصريطي.فهمي من مواليد السادس من يناير عام 1950، ودرست التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة، وقدمت أدواراً مع رواد السينما المصرية الأوائل مثل محمود المليجي، وشكري سرحان، وزوزو ماضي.برزت لأول مرة في مسلسل “القضبان” عام 1974، وهو أول عمل فني لها، مع الفنان محمود المليجي، ومصطفى فهمي، ودخلت إلى عالم السينما من خلال فيلم “يمهل ولا يهمل” عام 1979.

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