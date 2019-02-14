البرلمان الأوروبي يتبنى قراراً جديداً ضد السعودية

2019/02/14 | 15:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تبنى البرلمان الأوروبي، الخميس، قرارا يدين احتجاز وتعذيب المدافعات عن حقوق المرأة في السعودية.وذكرت وسائل إعلام، أن البرلمان الأوروبي تبنى، اليوم، قرارا يدين احتجاز وتعذيب المدافعات عن حقوق المرأة في السعودية وأضافت، أن قرار البرلمان الأوروبي طالب السلطات السعودية بالإفراج الفوري عن كافة النشطاء المعتقلين.ويأتي هذا القرار بعد ساعات من إدراج الاتحاد […]

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