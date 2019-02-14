مغردون يشبهون ولي العهد السعودي بـ “بلال الحبشي”

2019/02/14 | 15:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أثار مقطع فيديو يظهر صعود ولي عهد السعودية محمد بن سلمان فوق الكعبة، العديد من التساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي، حول ما تعنيه هذه الخطوة ودلالاتها.لماذا صعد ولي عهد #السعودية الامير #محمد_بن_سلمان_في_الحرم_المكي إلى سطح الكعبة المشرفة؟ هل لدى احدكم أي تفسير؟ يا ليت رجال دين المملكة والعالم الإسلامي يفيدونا!! ما المقصود؟ […]

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