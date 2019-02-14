حفيدة صدام: خرجنا من العراق مشياً على الأقدام.. ولندن عرضت لجوءاً مشروطاً

2019/02/14 | 15:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس بدأت حفيدة الرئيس السابق للعراق، صدام حسين، حرير حسين كامل، بسرد قصة خروجها من العراق بعد دخول القوات الاميركية عام 2003 بالقول “كانت ليلة موحشة..ونحن نقطع الطريق سيرا على الأقدام باتجاه النار، في آخر لحظات لنا في العراق، غادرنا ونحن أطفال لا نحمل سوى الذكريات الجميلة في حضن الرئيس” وكشفت […]

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