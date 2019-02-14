نائب الرئيس الاميركي: المليشيات المدعومة ايرانيا تواصل التهجم على قواتنا في العراق

2019/02/14 | 15:11

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بغداد اليوم - متابعة

اتهم نائب الرئيس الاميركي مايك بنس ، الخميس 14 شباط 2019، من وصفها بالمليشيات المدعوم من ايران باتخاذ موقف عدائي من قوات بلاده العاملة في العراق.

وقال بنس في مؤتمر صحفي عقده في وارسو " ان المليشيات العراقية المدعومة تواصل التهجم على قواتنا في العراق وهو عمل عدائي يؤكد رغبة ايران زعزعة امن البلد".

يتبع ..........

بغداد اليوم - خاص

علقت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، الخميس 14 شباط 2019، على انباء تحدثت عن وجود اتفاق عراقي – أمريكي يسمح بدخول عوائل تنظيم داعش في سوريا الى داخل الاراضي العراقية.

وقال عضو اللجنة بدر الزيادي، لـ"بغداد اليوم"

بغداد اليوم - بغداد

عدّ هاشم الموسوي المتحدث باسم حركة النجباء المنضوية في الحشد الشعبي، الخميس، 14 شباط، 2019، التفجير الذي استهدف قوات الحرس الثوري الايراني الاربعاء وراح ضحيته العشرات، استهدافاً اجرامياً، فيما وجه رسالة دعم لايران.

وقال المو

بغداد اليوم - ذي قار

قرر قاضي تحقيق سوق الشيوخ في محافظة ذي قار، الافراج عن الشاعر الشعبي صلاح الحرباوي المتهم بتمجيد رئيس النظام السابق صدام حسين بكفالة.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن، قاضي تحقيق سوق الشيوخ في ذي قار، قرر الافراج عن الشاعر صلاح الحر

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