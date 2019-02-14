ائتلاف الوطنية يدعو لإصلاح المناهج التربوية والتعامل بواقعية مع مطالب نقابة المعلمين

2019/02/14 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا ائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي في بيان الى وضع خطط عاجلة لإصلاح العملية التربوية، مشددا على ضرورة النظر بجدية لمطالب نقابة المعلمين بهذا الصدد.

واعتبر الائتلاف ان الإسراع في اختيار وزير للتربية من الأكفاء النزيهين خطوة أولى لتدارك الانهيار الذي تشهده العملية التربوية، مطالبا بضرورة تفعيل قانون حماية المعلم وضمان حقوقه، بالإضافة الى معالجة مأساة الابنية المدرسية، والنظر بجدية لملف تغيير المناهج وطباعتها ومكافحة الفساد الذي يحيط بهذا الموضوع.

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