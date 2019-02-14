كريستيان بوليسيتش: قادرون على تسجيل ثلاثة أهداف في توتنهام

2019/02/14 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي رفعت فيسبوك تويترأكد اللاعب الأمريكي كريستيان بوليسيتش نجم فريق بروسيا دورتموند الحالي والذي سينتقل لتشيلسي في الموسم المقبل على قدرة فريقه في تجاوز توتنهام بدوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أن الفريق قادر على تجاوز الهزيمة التي تعرض لها في لندن والعودة في النتيجة خلال مباراة ألمانيا.

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وقال بوليسيتش: "بكل تأكيد هذا الفريق سيظل يؤمن بفرصته في الصعود للدور المقبل حتى النهاية، ولا نرى أي سببًا يمنعنا من تسجيل ثلاثة أهداف على ملعبنا، لقد قمنا بذلك من قبل".

وأضاف: "علينا فقط أن نكون إيجابيين وأن نحضر للمباراة بشكل جيد، والأهم من كل ذلك أن يكون لدينا عقلية قوية قبل تلك المواجهة التي ستكون صعبة".

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وكان فريق توتنهام قد حقق الفوز على نظيره بروسيا دورتموند في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا بثلاثة أهداف نظيفة جاءت كلها في النصف الثاني من المباراة.

جدير بالذكر أن بروسيا دورتموند يمر بأسوأ أحواله في الموسم الجاري حيث تعرض لتعادليين متتاليين في الدوري وودع بطولة الكأس كما تعرض لخسارة كبيرة أمام توتنهام بالأمس في دوري أبطال أوروبا.

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