2019/02/14 | 15:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..اعتقلت القوات الأمنية ،الخميس، متهما مطلوبا وفق المادة (4) ارهاب، بسيطرة الدور في سامراء.وذكر مصدر امني في قيادة الشرطة الاتحادية إن “قوة من الشرطة الاتحادية تمكنت اثناء تدقيق اسماء المطلوبين في قاعدة البيانات ضمن قاطع مسؤولية الفرقة الرابعة، من القبض على متهم مطلوب وفق المادة (4) ارهاب بسيطرة الدور في سامراء”.وأضاف، ان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القوات الأمنية تعتقل إرهابيا في سامراء alansaar.

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